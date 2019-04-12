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Уайт: Макгрегор ещё будет драться в октагоне, решаем, кто будет его соперник

Уайт: Макгрегор ещё будет драться в октагоне, решаем, кто будет его соперник
Бокс/ММА / ММА

Президент UFC Дэна Уайт сообщил, что ирландский боец ММА Конор Макгрегор, объявивший о завершении карьеры, ещё вернётся в октагон. По словам Уайта, он обсуждал с Макгрегором возможных соперников для ирландца.

«Макгрегор ещё будет драться в октагоне. Мы с ним общаемся практически каждый день, мы общались на этой неделе. У нас с ним всё хорошо. Думаю, скоро мы решим все вопросы.

Конору нравится, когда он всё решает сам, делает то, что хочет. Мы научились с ним работать вместе. Что мы обсуждаем? С кем он может встретиться в клетке. Скоро всё решим. Мы с ним планируем встретиться во Флориде и пообщаться с глазу на глаз», — сказал Уайт в интервью CNN.

Напомним, Макгрегор объявил об уходе из ММА в марте. Впрочем, многие бойцы UFC и эксперты не поверили в это.

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