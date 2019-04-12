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Макабу и Перес определят претендента на титул WBC в первом тяжёлом весе

Макабу и Перес определят претендента на титул WBC в первом тяжёлом весе
Бокс/ММА / Профессиональный бокс

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе Илунга Макабу (24-2, 23 КО) проведёт следующий поединок 4 мая. Его соперником станет другой экс-претендент на титул Майк Перес (24-3-1, 15 КО), сообщает BoxingScene. Поединок состоится в Киншасе, а на его кону будет стоять второстепенный пояс по версии Всемирного боксёрского совета — WBC Silver.

Кроме пояса победитель встречи получит статус официального претендента на полноценный титул чемпиона мира по версии WBC. На данный момент этой регалией в первом тяжёлом весе обладает Александр Усик. Но украинец в мае проведёт дебютный поединок в супертяжёлом весе, и пока не совсем ясно, намерен он защищать свои пояса или же оставить их вакантными.

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