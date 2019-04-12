Сен-Пре: Крылову нечего терять

В ночь с 13 на 14 апреля в Атланте (штат Джорджия, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 236. В основном его карде пройдёт поединок полутяжёловесов Овинса Сен-Пре и Никиты Крылова. Бойцы уже встречались в 2014 году, и тогда Сен-Пре победил удушающим приёмом. Тем не менее Овинс не придаёт особого значения той победе и понимает, что его соперник за минувшие пять лет изменился.

«Вы должны понимать, что тот бой прошёл четыре года назад. Никита изменился, и я изменился. Мы оба развивались, идя по разным дорогам. У нас у обоих есть нокаутирующая мощь, так что наш бой просто превратится в борьбу желаний. Победит тот, кто хочет этого больше. Полагаю, Крылов находится в той ситуации, когда ему нечего терять, ведь однажды он уже со мной дрался. Но как бы то ни было, в этот раз я снова собираюсь победить», — приводит слова Сен-Пре MMA Fighting.

Поединок на турнире UFC 236 станет для Крылова вторым после возвращения в UFC. Первый он провёл в сентябре 2018 года на турнире в Москве, досрочно уступив Яну Блаховичу.