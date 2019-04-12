Диллашоу: я облажался

Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу впервые прокомментировал решение USADA о назначенной дисквалификации на два года. В допинг-пробах бойца были обнаружены следы эритропоэтина.

«Я облажался. Трудно простить себя, и я понимаю всю критику. Ситуация давит на меня. Но я боец и все преодолею. Но это не конец. Я вернусь. Обещаю, что вернусь и буду лучше и сильнее. Единственное, что могу сделать, чтобы искупить вину, — упорно работать. Докажу, что я стал тем, кем являюсь, благодаря тяжёлому труду, а не из-за неправильного и плохого решения», — сказал Диллашоу в видеоорбащении, выложенном на его официальной странице в «Инстаграме».

Соответствующее видео можно увидеть на странице Ти Джея Диллашоу в социальной сети.