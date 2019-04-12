Мунгуйя и Хоган показали равный вес

В ночь с 13 на 14 апреля мск в Монтеррее (Мексика) состоится турнир по профессиональному боксу, главным событием которого станет титульный бой в первом среднем весе (до 69,9 кг). Чемпион мира по версии WBO Хайме Мунгуйя (30-0, 26 КО) будет проводить четвёртую защиту титула. Противостоять ему будет ирландец Деннис Хоган (28-1-1, 7 КО).

В преддверии противостояния спортсмены прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам соперники показали равный вес, уложившись точно в лимит весовой категории — 69,9 кг.

Мунгуйя предыдущий поединок провёл в январе 2019 года и единогласным решением судей справился с Такеши Иноуэ. Хоган последний раз выступал в декабре 2018 года и победил Джейми Уитча.