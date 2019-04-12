Джонс — Адесанье: заставлю тебя называть меня папочкой уже к третьему раунду

Чемпион UFC в полутяжёлом весе Джон Джонс прокомментировал недавний выпад претендента на титул в среднем весе Исраэля Адесаньи. Последний, намекая на свой недавний поединок с Андерсоном Силвой, заявил, что уже победил одну легенду UFC, и добавил, что теперь готов справиться и с Джонсом.

«Если ты думаешь, что ты убил 44-летнего Силву, то ты этого не сделал. Не знаю, какой именно бой ты пересматривал. Ты прошёл бойца, который был легендой в прошлом. Теперь выйди на бой со мной, сразись с королём джунглей. Я заставлю тебя называть меня папочкой уже к третьему раунду», — написал Джонс на своей официальной странице в «Твиттере».

Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля мск Адесанья поборется за временный титул UFC в среднем весе. Его соперником станет Келвин Гастелум.