Роуч: Ломаченко можно победить, не думаю, что он первый номер рейтинга p4p

Знаменитый тренер Фредди Роуч поделился мнением о чемпионе мира по версиям WBA Super и WBO в лёгком весе Василие Ломаченко, отметив, что у украинца есть слабые места.

«Не думаю, что он первый номер в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Думаю, что лучшими бойцами в мире являются Теренс Кроуфорд и Эррол Спенс и если бы я должен был выбирать лидера p4p, я бы выбрал Кроуфорда. Но Ломаченко тоже хороший боксёр.

Но всё-таки, Василия можно победить. Знаю, что нужно было бы делать моим бойцам для победы над ним. Нужно давить на него и преследовать шаг за шагом, наносить удар за ударом. Для этого потребуется крепкая челюсть, но такие парни есть. Я бы просто оказывал на Ломаченко давление. У Василия уже есть одно поражение и при этом он проиграл достаточно среднему бойцу", — приводит слова Роуча Boxingnews24.