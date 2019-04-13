Ломаченко: хотел бы подраться с Майки Гарсией

Украинский боксёр чемпион WBA и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко прокомментировал итоги поединка с Энтони Кроллой.



«Хотел бы поблагодарить своего доктора, он смог залечить мне травму правого плеча. Теперь я снова могу вернуться и драться в полную силу. Огромная благодарность тем, кто посетил эту арену и поддержал своим присутствием великолепные соревнования и прекрасный бокс. Спасибо! Следующий соперник? Не знаю, хотел бы подраться с Майки Гарсией, но ещё посмотрим. Пока не знаю», — приводит слова Василия Ломаченко BoxingScene.



Напомним, Василий Ломаченко нокаутировал в четвёртом раунде официального претендента на пояс по версии WBA Энтони Кроллу (Великобритания). Теперь на счету Ломаченко 14 боёв в полулёгкой и лёгкой весовых категориях, 13 из которых завершились победой украинца. В активе Кроллы 34 победы и семь поражений.