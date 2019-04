ONE FC. Два нокаута в титульных поединках на турнире Roots Of Honor

Авсралийский боец ONE Chmpionship Мартин Нгуйен сохранил свой титул в прооушене, победив ветерана ММА, монгольского бойца Нарантунгалага Джадамбаа. Нгуйен во втором раунде смог провести отличный лоу-кик, повредив ногу соперника и закончил комбинацию ударом колена в прыжке по лицу соперника. Итог — нокаут и успешная защита титула.



В соглавном поединке турнира Джошуа Пачио встречался с Йосуке Саруто в титульном поединке в полусреднем весе. После трёх равных раундов Пачио удалось нанести отличный удар по голове соперника и отправить того в нокаут. Судьи моментально остановили поединок. Эта победа позволила Пачио вернуть свой чемпионский титул, который он потерял в поединке всё с тем же Йосуке Сарутой.



Россияне в прошедшем турнире ONE Championship: Roots of Honor участия не принимали.