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Кролла: Ломаченко — особенный, он не пропустил ни одного удара

Кролла: Ломаченко — особенный, он не пропустил ни одного удара
Бокс/ММА / Профессиональный бокс

Британский боксёр Энтони Кролла прокомментировал поражение в поединке с украинцем Василием Ломаченко.

«Моя гордость пострадала больше, чем тело, так как я хотел выжать из себя всё лучшее, но он просто феноменален.

Я понимал, где нахожусь, когда удар пришёлся мне в верхнюю часть головы, но просто не мог подняться. Я хотел уйти в защиту, но удар поймал меня слишком высоко и лишил чувств.

Он особенный. Он не пропустил ни одного удара. Он будет доминировать и делать в спорте всё, что захочет», — приводит слова Кроллы BoxingScene.

В первом раунде Ломаченко провёл две комбинации, основательно потрясших соперника. Во втором раунде Кролла ограничился ударами по корпусу, а Ломаченко отметился серией опасных ударов по корпусу и лицу. В третьем раунде Василий отправил британца в нокдаун, в четвёртом — в нокаут.

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