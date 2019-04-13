Кролла: Ломаченко — особенный, он не пропустил ни одного удара

Британский боксёр Энтони Кролла прокомментировал поражение в поединке с украинцем Василием Ломаченко.



«Моя гордость пострадала больше, чем тело, так как я хотел выжать из себя всё лучшее, но он просто феноменален.



Я понимал, где нахожусь, когда удар пришёлся мне в верхнюю часть головы, но просто не мог подняться. Я хотел уйти в защиту, но удар поймал меня слишком высоко и лишил чувств.



Он особенный. Он не пропустил ни одного удара. Он будет доминировать и делать в спорте всё, что захочет», — приводит слова Кроллы BoxingScene.

В первом раунде Ломаченко провёл две комбинации, основательно потрясших соперника. Во втором раунде Кролла ограничился ударами по корпусу, а Ломаченко отметился серией опасных ударов по корпусу и лицу. В третьем раунде Василий отправил британца в нокдаун, в четвёртом — в нокаут.