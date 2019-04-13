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Тренер Макгрегора: Конор совершал ошибки, которые я абсолютно не оправдываю

Тренер Макгрегора: Конор совершал ошибки, которые я абсолютно не оправдываю
Бокс/ММА / ММА

Джон Кавана, тренер экс-чемпиона UFC в лёгком и полулёгком весах Конора Макгрегора, поделился мыслями о противоречивых поступках ирландца в прошлом.

«Я чрезвычайно благодарен Конору за его работу, как и каждый вовлечённый в ММА в Ирландии. Он обратил внимание очень многих на нашу работу. Но он совершал ошибки, которые я абсолютно не оправдываю. Я знаю, что он сожалеет о них, он заплатил высокую цену. Он старается извлечь урок из них, чтобы двигаться дальше.

Надеюсь, что мы вернёмся к позитивным вещам, к новым достижениям, которые кажутся невозможными. В Коноре есть качества, которые я люблю. О них я говорю с детьми на занятиях. Я понимаю важность хорошего примера для детей и знаю, что это понимает и Конор», — цитирует тренера издание MMA Fighting.

Источник: Макгрегор устроил драку в ирландском баре
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