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Ломаченко сломал руку в поединке с Кроллой

Ломаченко сломал руку в поединке с Кроллой
Бокс/ММА / Профессиональный бокс

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко сообщил, что сломал руку в победном поединке с британцем Энтони Кроллой.

«Сломал руку во время последнего удара. Завтра я поеду в больницу, проверю руку, и мы примем решение. На восстановление может уйти 6-8 недель», — сказал украинец в интервью EsNews.

В первом раунде Ломаченко провёл две комбинации, основательно потрясших соперника. Во втором раунде Кролла ограничился ударами по корпусу, а Ломаченко отметился серией опасных ударов по корпусу и лицу. В третьем раунде Василий отправил британца в нокдаун, в четвёртом — в нокаут.

Теперь на счету Ломаченко 14 боёв в полулёгкой и лёгкой весовых категориях, 13 из которых завершились победой украинца. В активе Кроллы 34 победы и семь поражений.

Ломаченко в четвёртом раунде нокаутировал Кроллу, защитив пояса WBA и WBO
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