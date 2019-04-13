В США умер 45-летний боец ММА Лодун Синкейд

На 46-м году жизни скончался известный американский боец ММА Лодун Синкейд, известный под прозвищем «Ванилла Горилла», информирует интернет-портал MMA Fighting.

Синкейд был найден мёртвым в Сент-Питерсберге (штат Флорида), причина смерти не называется.

«Лодун был настоящим другом, и по нему будут скучать близкие ему люди, а также те, кто был знаком с ним во время его пребывания на этой земле», — говорится в заявлении на официальном сайте бойца.

Лодун Синкейд был участником первого сезона реалити-шоу The Ultimate Fighter 1. В ММА провёл 24 боя, одержал 15 побед. Также был чемпионом World Extreme Cagefighting в полутяжелом весе и выступал в промоушене World Fighting Alliance и Palace Fighting Championship