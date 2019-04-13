Х. Рамирес: жду встречи со всеми чемпионами полутяжёлого веса

12 апреля в Лос-Анджелесе состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой Василия Ломаченко с Энтони Кроллой. В андеркарде этого противостояния выступил чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Хильберто Рамирес, проводивший дебютный поединок в полутяжёлом весе. Соперником мексиканца был опытный Томми Карпенси.

Рамирес уверенно начал бой и контролировал всё происходящее в ринге. После четвёртого раунда Карпенси отказался от продолжения поединка и рефери зафиксировал победу Рамиреса техническим нокаутом. После этого успеха мексиканец признался, что в новой для себя весовой категории он себя чувствует даже лучше, чем во втором среднем весе.

«Чувствую себя более комфортно в полутяжёлом весе, чем во втором среднем. Жду встречи со всеми чемпионами этого дивизиона. Хочу войти в список лучших боксёров вне зависимости от весовой категории. Я долгое время испытывал трудности с весогонкой. Посмотрим, что будет дальше, но сейчас моё тело чувствует себя прекрасно. Мой новый тренер прекрасно подготовил меня к бою. Карпенси оказался непростым парнем», — приводит слова Рамиреса BoxingScene.