Кролла: не хочу уходить вот так, но завершение карьеры близко

Экс-чемпион мира в лёгком весе Энтони Кролла прокомментировал тяжёлое поражение в бою с Василием Ломаченко, признав, что неудача заставила его задуматься о завершении карьеры.

«Я опустошён. Я был в лучшей форме в жизни, и проиграть вот так было разочарованием. Знал, что у Ломаченко великолепный баланс, что он хорош на ногах. У Ломаченко очень жёсткий удар, он фантастический боец.

Сейчас мне нужно время подумать. Я люблю бокс, этот спорт — большая часть моей жизни, но теперь во мне осталось не так много боёв. Посмотрим, смогу ли выступить в этом году ещё раз. Необходимо пообщаться с командой, возможно, сейчас вернусь в Манчестер, не знаю. У меня был фантастический тренировочный лагерь, чувствовал себя великолепно, так что такое поражение очень разочаровало. Не хочу уходить вот так, но завершение карьеры близко", — приводит слова британца BoxingScene.