Ломаченко с издёвкой ответил о возможном бое с Лопесом

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко, отвечая на вопрос о том, какой из трёх возможных поединков будет для него самым сложным — с Майки Гарсией, Люком Кэмпбеллом или Теофимо Лопесом, — позволил себе издевательски пошутить над последним.

«Думаю, что самый сложный из этих поединков будет с Кэмпбеллом. На второе место я бы поставил Гарсию, а на третье также Гарсию», — сказал Ломаченко на пресс-конференции после поединка с Кроллой, при этом комментарий украинца сопровождался смехом в зале. Видеозапись размещена на канале FightHubTV в YouTube.

Теофимо Лопес не раз вызывал Ломаченко на бой, провоцируя Василия и даже позволяя себе оскорбительные выпады в адрес действующего чемпиона.