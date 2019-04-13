Т. Лопес: был в рингсайде, но не смотрел бой Ломаченко с Кроллой

Проспект лёгкого веса Теофимо Лопес, который настойчиво добивается поединка с чемпионом мира по версиям WBA Super и WBO Василием Ломаченко, посетил бой украинца с Энтони Кроллой. Американец находился в рингсайде, однако, по собственному признанию, не следил за ходом происходившего на ринге.

«Да, я был в рингсайде, но не смотрел этот бой. Всё это время я смотрел в телефон. Почему? Потому что знал, что не увижу от Ломаченко ничего нового, он сделал то, что и должен был сделать. Не думаю, что мой бой с Василием состоится.

Понимаете, мне не нужен поединок с ним, чтобы стать звездой. Эту встречу хотят видеть фанаты, и у него есть два пояса, я же хочу стать лучшим бойцом в мире. Но Ломаченко не хочет нашего поединка, он постоянно использует какие-то отговорки, и люди ведутся на это, потому что это говорит Ломаченко», — рассказал Лопес в интервью, размещённом на канале FightHubTV в YouTube.