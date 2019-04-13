Ломаченко: прочёл Кроллу уже после второго раунда

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко рассказал о том, насколько быстро ему удалось подобрать ключи к защите Энтони Кроллы.



«Я прочёл его уже после второго раунда. Когда выходил на ринг, не думал, что мне будет легко. У Кроллы очень неудобный стиль, он умеет отсиживаться в обороне, но после второго раунда я подобрал к нему ключи. Что касается эпизода в третьем раунде, то я думал, что рефери уже остановил бой. Он встал между нами и начал размахивать руками. Думал, что это остановка и именно потому уже начал праздновать», — рассказал Ломаченко на пресс-конференции после боя, видео которой размещено на YouTube-канале FightHub TV.



Напомним, что 12 апреля Василий Ломаченко досрочно победил Энтони Кроллу, нокаутировав того в четвёртом раунде.