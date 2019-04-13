Макгрегор: я слишком переоценил уровень борьбы Хабиба, реванш всё покажет

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор ответил на один из постов в «Твиттере», который касался его поединка с Хабибом Нурмагомедовым. В сообщении указывалось, что ирландец два последних боя проиграл соперникам, чей послужной список в общей сложности состоит из более чем 70 побед и не насчитывает ни одного поражения. Там же указывалось, что Конор проиграл лучшему грэпплеру в истории UFC.

Ирландец отреагировал на сообщение, отметив, что не считает Нурмагомедова лучшим грэпплером.

«Спасибо! Но как бы то ни было, совершенно не согласен с утверждением о борьбе в исполнении Хабиба. Мой единственный приём в защите работал на протяжении четырёх раундов. Вместе с моей командой я слишком переоценил уровень борьбы Хабиба. Реванш всё покажет», — написал Макгрегор на своей странице в «Твиттере».