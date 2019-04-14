Уайт подтвердил, что Нурмагомедов должен вернуться в сентябре

Президент UFC Дэна Уайт подтвердил информацию о том, что чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов должен провести следующий поединок в сентябре. Россиянина будет ожидать встреча с временным чемпионом организации в этом весе, который определится ранним утром 14 апреля (мск) в противостоянии Макса Холлоуэя и Дастина Порье.

«В бою Холлоуэя и Порье нас ждёт настоящая война. Оба хотят получить шанс на бой с Хабибом и именно этот поединок будет следующим. Обладатель временного титула сразится с Нурмагомедовым. Не знаю, будет ли Хабиб смотреть бой Макса и Дастина, но в Атланту он не приехал.

В восторге ли он от возможности встречи с Порье или Холлоуэем? Не знаю, я в принципе никогда не видел Хабиба, пребывающего в восторге, так что не знаю, рад он или нет. Как бы то ни было, надеюсь, что бой пройдёт в сентябре", — рассказал Уайт в интервью, размещённом на YouTube-канале TMZ Sports.