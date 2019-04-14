Макгрегор — Ломаченко: теперь на очереди MMA

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях и один из самых популярных бойцов в истории смешанных единоборств Конор Макгрегор пригласил чемпиона мира по боксу в лёгком весе Василия Ломаченко попробовать силы в MMA.

«Лома, теперь на очереди ММА. У нас в UFC в твоём весе есть чемпион Олимпиады. Этот бой будет для твоего дебюта. Это будет похоже на то, как я дебютировал в боксе, сразившись с чемпионом мира и участником Олимпиады», — написал ирландец на своей странице в «Твиттере».

Очевидно, что потенциального соперника для Ломаченко Макгрегор видит в чемпионе UFC в наилегчайшем весе Хенри Сехудо, который завоёвывал олимпийское золото на играх в Пекине в 2008 году. К слову, именно в Пекине первое олимпийское золото в карьере завоевал и Василий Ломаченко.