UFC 236: Порье победил Холлоуэя, Адесанья — Гастелума

В Атланте (штат Джорджия, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 236. Главным его событием стал бой за титул временного чемпиона организации в лёгком весе между Максом Холлоуэем и Дастином Порье.

В ярчайшем противостоянии, которое изобиловало огромным количеством жёстких разменов, победу одержал Дастин Порье. Все судьи отдали ему победу со счётом 49:46, при этом к концу пятого раунда едва ли не всё лицо Холлоуэя заливала кровь. Это поражение прервало победную серию Холлоуэя, которая длилась 13 боёв.

В соглавном событии вечера Исраэль Адесанья в ещё одном ярком бою победил единогласным решением Келвина Гастелума и завоевал титул временного чемпиона в среднем весе. Гастелум оказывался в нокдаунах во втором и пятом раундах.

В основном карде турнира выступил полутяжеловес Никита Крылов, который удушающим приёмом победил Овинса Сен-Пре и завоевал первую победу после возвращения в UFC. В предварительном карде дебютный бой в промоушене провёл Зелим Имадаев. Россиянин уступил Максу Гриффину решением большинства судей.

UFC 236. Результаты

Основной кард

Дастин Порье — Макс Холлоуэй — победа Порье единогласным решением судей

Исраэль Адесанья — Келвин Гастелум — победа Адесаньи единогласным решением судей

Халил Рантри — Эрик Андерс — победа Рантри единогласным решением судей

Дуайт Грант — Алан Джубан — победа Гранта раздельным решением судей

Никита Крылов — Овинс Сен-Пре — победа Крылова удушающим приёмом во втором раунде

Предварительный кард

Мэтт Фривола — Джалин Тёрнер — победа Фриволы единогласным решением судей

Макс Гриффин — Зелим Имадаев — победа Гриффина решением большинства судей

Алехандре Пантойя — Уилсон Рейс — победа Пантойи техническим нокаутом в первом раунде

Халид Таха — Бостон Сэлмон — победа Тахи нокаутом в первом раунде

Белал Мухаммад — Кёртис Миллендер — победа Мухаммад единогласным решением судей.