Деревянченко победил Кулькая и стал претендентом на титул по версии IBF

В Миннеаполисе (штат Миннесота, США) завершился турнир по профессиональному боксу, главными боями которого были два элиминатора.

В одном из них Сергей Деревянченко и Джек Кулькай определяли официального претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе. Встреча началась под диктовку представителя Германии. В середине боя украинец перехватил инициативу и создал Кулькаю серьёзные проблемы. В чемпионских раундах преимущество вновь перехватил немец. Но его работы в финальных раундах не хватило для успеха. Единогласным решением судей победа досталась Сергею Деревянченко — 116:112, 116:112 и 115:113.

Таким образом, он стал обязательным претендентом на титул по версии IBF, которым пока владеет Дэниел Джейкобс.

В другом бою вечера встречались Питер Куиллин и Калеб Труэкс, оспаривавшие звание претендента на титул IBF во втором среднем весе. Однако во втором раунде бойцы столкнулись головами. У Труэкса открылось рассечение, и рефери пришлось остановить бой. Поединок был признан несостоявшимся.