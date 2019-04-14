Дэна Уайт хочет увидеть в будущем бой Адесаньи и Джонса

Президент UFC Дэна Уайт прокомментировал выступление Исраэля Адесаньи в бою с Келвином Гастелумом. По словам функционера, если нигериец сумеет победить Роберта Уиттакера и завоюет полноценный титул в среднем весе, то в перспективе его ждёт встреча с чемпионом в полутяжёлом весе — Джоном Джонсом.

«Если Исраэль победит Роберта Уиттакера и станет полноценным чемпионом в среднем весе, то, очевидно, после этого мне бы хотелось увидеть его поединок с Джоном Джонсом», — приводит слова Дэны Уайта официальная страница MMA Fighting в «Твиттере».

Напомним, Адесанья по-прежнему является небитым бойцом. На турнире UFC 236 он в ярком противостоянии единогласным решением судей справился с Келвином Гастелумом.