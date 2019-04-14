Макгрегор считает, что Порье должен встретиться с Диасом, а не с Хабибом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился впечатлениями от поединка Дастина Порье и Макса Холлоуэя, по итогам которого Дастин завоевал титул временного чемпиона организации в лёгком весе.

«Просто волшебное главное событие турнира. Это то, каким и должен быть бой. Макс, ты невероятно жёсткий. Пожалуйста, теперь отдохни. Ты боец до мозга костей. Чемпион навсегда. Мои поздравления Дастину, ты заслужил титул UFC. Следующий бой для тебя — с Нэйтом Диасом, как и планировалось раньше», — написал Макгрегор на своей странице в «Твиттере».

Президент UFC Дэна Уайт уже подтвердил, что следующий бой Порье должен провести с полноценным чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Макгрегор же уже не раз заявлял о желании провести реванш с Хабибом.