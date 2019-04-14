Гастелум, Адесанья, Порье и Холлоуэй получили бонусы UFC

Ранним утром 14 апреля мск в Атланте (штат Джорджия, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 236. По его итогам руководство промоушена раздало традиционные бонусы. Но в этот раз в UFC отказались от привычной дополнительной выплаты за лучшее выступление вечера.

Вместо этого руководство промоушена назвало сразу два боя лучшими поединками вечера. Встречи Келвина Гастелума с Исраэлем Адесаньей и Макса Холлоуэя с Дастином Порье получили соответствующее признание. Все бойцы дополнительно заработали по $ 50 тыс. Об этом на пресс-конференции после турнира заявил президент UFC Дэна Уайт.

Напомним, в главном поединке вечера Дастин Порье победил Макса Холлоуэя и завоевал временный титул в лёгком весе.