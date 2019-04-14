Травма Ломаченко оказалась несерьёзной

12 апреля чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в лёгком весе Василий Ломаченко провёл бой с официальным претендентом на титул по версии WBA Super Энтони Кроллой. Украинец не испытал особых трудностей в поединке, нокаутировав соперника в четвёртом раунде. Однако успех был омрачён травмой, полученной Ломаченко.

После боя украинец предположил, что его правая рука сломана. Однако худшие опасения Василия не оправдались, об этом рассказал менеджер бойца Эгис Климас.

«Его кисть просто оказалась вывихнута. Операции не потребуется. Ему вправили руку, сейчас будет наложен гипс, и через три недели Василий будет в порядке», — приводит слова функционера ESPN.

Ожидается, что следующий бой Ломаченко может провести с чемпионом мира по версии WBC Майки Гарсией.