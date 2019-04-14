Дэна Уайт: хотел бы, чтобы Холлоуэй вернулся в полулёгкий вес

Ранним утром 14 апреля мск в Атланте (штат Джорджия, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 236. В главном его событии чемпион организации в полулёгком весе Макс Холлоуэй провёл дебютный поединок в лёгком весе, встретившись с Дастином Порье. На кону встречи стоял титул временного чемпиона.

По итогам пяти раундов судьи отдали победу Порье. После завершения противостояния президент UFC Дэна Уайт признал, что хотел бы снова видеть Холлоуэя в полулёгком весе.

«Холлоуэй был великолепен. Он дрался как бешеный пёс и сумел вернуться после тяжёлого первого раунда. Мне было интересно посмотреть, как он будет выглядеть в лёгком весе, но он был гораздо мельче Порье. Макс — великолепен, он классный боец, но мне бы хотелось, чтобы он вернулся в полулёгкий вес. Дастин был гораздо крупнее», — сказал Уайт на пресс-конференции после завершения турнира.