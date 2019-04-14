Крылов: бой с Джонсом? Не могу говорить о таком далёком будущем

Боец UFC Никита Крылов прокомментировал победу над Овинсом Сен-Прё на турнире UFC 236 и поделился мыслями о дальнейших перспективах в организации.

«Хорошо себя чувствую, здорово, что мне дали Сен-Прё и хорошо, что он согласился. Мой угол даже не нервничал, я доволен. С момента первого боя с Овинсом прошло пять лет, я вырос и, можно сказать, даже возмужал. На момент нашего первого боя тренировался всего два года в MMA, теперь прошло семь лет, так что результат виден.

Надеюсь, меня внесут в топ-15, возможно в топ-10, ведь победа была досрочной. Буду ждать предложений. Мы никогда не отказываемся от боёв, так что интересно, что предложит промоушен.

Как бы прошёл мой бой с Джоном Джонсом? Для встречи с Джонсом нужно выиграть ещё 2-3 поединка. Не знаю, могу измениться к тому времени, всё может измениться. Не могу говорить о таком далёком будущем", — сказал Крылов в интервью, размещённом на YouTube-канале MMAJunkie.