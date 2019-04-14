Дэна Уайт: не знаю, готов ли Тони Фергюсон к боям

Президент UFC Дэна Уайт прокомментировал недавние слова бывшего временного чемпиона организации в лёгком весе Тони Фергюсона, заявившего, что врачи допустили его к выступлениям.

«Не знаю, готов ли Тони Фергюсон к боям. Не могу это точно утверждать. На самом деле, главный бой вечера на турнире UFC 236 был его. С Холлоуэем должен был драться он, но Тони отказался от встречи. Он знал, что победитель получит право сразиться за полноценный титул. Если с Дастином Порье вдруг что-то случится — получит травму или что-то в этом роде, — Фергюсон сможет рассчитывать на бой за титул», — сказал Дэна Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 236.

Напомним, Тони Фергюсон испытывает серьёзные проблемы с психикой, хотя недавно он заявил, что уже получил допуск врачей на проведение поединков.