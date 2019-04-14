Деревянченко: готов к встрече с любым чемпионом

Сергей Деревянченко прокомментировал победу над Джеком Кулькайем. Деревянченко одержал победу единогласным решением судей и стал официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF.

«Моя стратегия заключалось в том, чтобы использовать джэб и держать соперника на дистанции, ведь у меня было преимущество в росте. Я хотел оказывать давление в нужные моменты и действовать умно. Знал, что соперник будет много двигаться. Мы подготовились к этому, потому что знали его стиль. Мой настрой был направлен на то, чтобы искать возможности и уничтожать его.

Я хочу участвовать в больших боях. Готов к встрече с любыми чемпионами, никого не боюсь и не избегаю», — приводит слова Деревянченко BoxingNews24.