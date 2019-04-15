Наумов: готов помочь тайскому боксу выйти на новый уровень популярности

Известный российский актёр Николай Наумов заявил, что тайский бокс вызывает у него большой интерес, и он готов помочь этому виду спорта выйти на новый уровень популярности в России.

«Очень уважаю боевые искусства – занимался и боксом и в карате — а с тайским боксом познакомился примерно год назад. На тренировках несколько раз просил, чтобы мне включали записи традиционной инструментальной тайской музыки. Тут важно понять её ритм и как-то подстроить темп своего поединка под неё. Но честно скажу, войти в транс и стать настоящим тигром в ринге пока не получалось.

Я с удовольствием готов помочь тайскому боксу выйти на новый уровень популярности. Всё, что связано с муайтай, вызывает у меня большой интерес. И тренировка с Артёмом Вахитовым – не единственная возможность показать этот вид спорта широкой публике. Скоро выходит новый сезон «Реальных пацанов» и там многое будет связано с единоборствами», — цитирует Наумова пресс-служба федерации тайского бокса России.