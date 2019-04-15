Чисора: Усик станет кошмаром для всех супертяжей

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Дерек Чисора заявил, что ему был бы интересен бой с украинцем Александром Усиком. Украинский боксёр дебютирует в супертяжёлом весе боем с Карлосом Такамом, этот поединок состоится 25 мая в США.

«Усик станет кошмаром для всех. Как только он наберёт вес, всем будет страшно. У него очень мощные удары, он обладает отличной техникой, его движения убьют большинство супертяжей. Я думаю, что для того, чтобы победить Усика, нужно немного нарушить правила. Нанести ему несколько ударов в нижнюю часть.

Деньги? Мне просто нравится драться, условия не так важны. Мы оговариваем их, подписываем контракт и готовимся к бою, всё! Я просто хочу драться. Некоторые боксёры боятся этого, но я готов биться хоть каждую неделю», — приводит слова Чисоры RingNews24.