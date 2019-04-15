Холлоуэй: иногда нужно опуститься вниз, чтобы подняться по лестнице

Боец ММА Макс Холлоуэй прокомментировал поражение от Дастина Порье. Бой за титул временного чемпиона UFC в лёгком весе проходил в рамках турнира UFC 236 в Атланте. В ярчайшем противостоянии, которое изобиловало огромным количеством жёстких разменов, победу одержал Порье. Все судьи отдали ему победу со счётом 49:46, при этом к концу пятого раунда едва ли не всё лицо Холлоуэя заливала кровь. Это поражение прервало победную серию Холлоуэя, которая длилась 13 боёв.

«Жизнь состоит из взлётов и падений. Иногда нужно опуститься вниз, чтобы подняться по новой большой лестнице. Мы продолжаем нашу игру и битву. Поздравляю Дастина. У него уже и так должен был быть чемпионский пояс», — написал Холлоуэй в своём «твиттере».

Вскоре Порье ответил сопернику, поблагодарив его за бой. «Макс, ты — настоящий чемпион. Было честью оказаться вместе с тобой в этой битве», — написал Порье.