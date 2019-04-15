Фергюсон снова вызвал на бой Нурмагомедова: пора напомнить Хабибу, кто я

Боец ММА Тони Фергюсон вновь вызвал на бой чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова. Фергюсон опубликовал в своём «твиттере» видеоролик, в котором рассказывает о своих регалиях.

«11 побед подряд. 14-1 в UFC. Неоспоримый чемпион мира! Пора напомнить об этом Хабибу и руководству UFC. Перестань избегать меня», — написал в своём «твиттер» Фергюсон. Также американец использовал традиционный хештег #defendorvacate (защищай или освобождай).

Запись можно посмотреть в «твиттере» Фергюсона.

Напомним, что Фергюсон уже неоднократно вызывал на бой Нурмагомедова. Однако следующим соперником россиянина станет Дастин Порье, который недавно нанёс поражение Максу Холлоуэю и завоевал пояс временного чемпиона организации. В то же время новый соперник Фергюсона ещё не определён.