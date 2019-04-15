Источник: Дацик проиграл бой блогеру, поединок остановили в третьем раунде

Бывший боец ММА Вячеслав Дацик потерпел поражение в поединке с блогером Артёмом Тарасовым. Поединок проходил в одном из закрытых столичных фитнес-клубов.

«Там было всего несколько десятков человек, мобильные у всех забирали, официальное видео будет завтра. Дацика дисквалифицировали за запрещённые приёмы после трёх раундов боя. В том числе он якобы начал бой раньше сигнала судьи. В итоге Дацик проиграл, но победитель Тарасов не мог встать из-за боли в животе — ему помогали медики прийти в чувство», — цитирует организатора «Русских маршей» Дмитрия Дёмушкина «РБК».

Источник сообщает, что поражение Дацика подтвердил и один из сотрудников клуба. Напомним, что Дацик с 1999 года участвовал в турнирах по смешанным единоборствам, но в 2010 году был арестован за участие в нескольких ограблениях салонов сотовой связи.