26 апреля стартует первый совместный проект бойцовских лиг России и Китая

26 апреля на площадке «Татнефть Арена» в Казани стартует второй чемпионат мира «Бои по правилам TNA» сезона 2019 года, сопромоутором которого выступила китайская организация «WKF Global Boxing Championships».

В 1/8 чемпионата мира «Бои по правилам TNA» состоятся бои с участием россиян Ахмеда Мусольгова (Невинномысск) до 60 кг и Артура Хамидуллина (Казань) — 65 кг, которые выйдут в ринг против двух представителей Китая — Цзыцян Чжана и Хахана Руная соответсвенно.

Это первый совместный проект двух известнейших бойцовских лиг России и Китая. Спортсмены Поднебесной — многократные победители Китая по кунг-фу, ушу-саньда, тайскому и классическому профессиональному боксу — представляют Цинхайскую боксёрскую ассоциацию (Qinghai Boxing Association) и WKF Global Boxing Championships.

В основном файткард бойцовского вечера заявлено 6 боев с участием представителей 7 стран:

до 70 кг:

Жанг Ванксин (Китай) CHN — Владимир Шуляк (Россия)

Сяолун Ли (Китай) — Айдын Кучук (Франция)

до 80 кг:

Цзюньчэн Чан (Китай) CHN — Юрий Бессмертный (Белоруссия)

Ю Цзяньхун (Китай) — Муса Салтаев (Россия)

Свыше 80 кг:

Лю Вэй (Китай) — Франческо Ходжа (Албания)

Клаудио Истрате (Италия) — Костин Минку (Румыния).