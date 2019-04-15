Боец ММА погиб в ДТП с участием внука бывшего директора «АвтоВАЗа»

Боец смешанных единоборств Байли Курбанмедов погиб в дорожно-транспортном происшествии в Москве, сообщает «твиттер» телекомпании НТВ.



Авария произошла в ночь на 13 апреля. 19-летний Егор Ляченков взял «Мерседес» в каршеринговой компании (прав у него нет, пришлось воспользоваться чужим аккаунтом) и решил покатать подругу. На скорости почти 100 км/ч в районе Воробьёвых гор он врезался в «Хёндэ», за рулём которого находился Курбанмедов.



Курбанмедов погиб на месте, Ляченков попытался скрыться с места происшествия, бросив девушку в помятом «Мерседесе».



Ляченков является внуком бывшего директора «АвтоВАЗа», работавшего на заводе с 1967 по 2005 год. С 1997 по 2002 год он являлся вице-президентом компании.