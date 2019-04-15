Дацик после поражения от Тарасова обвинил во всём судей

Бывший боец ММА Вячеслав Дацик прокомментировал поражение в поединке с блогером Артёмом Тарасовым. После боя Тарасов не стеснялся в выражениях, обвинив в своём поражении судей.



«Зачем реванш? Вы всё видели. Он несколько раз сдался, он сдох. Но судьи придумали ерунду. Лишь бы остановить бой. Нельзя бить у них, я и не бил. Я Тарасова забил, он сдался», — сказал Дацик в интервью после боя.



Кроме этого Дацик добавил, что судьи были замешаны в истории со ставками и специально судили поединок так, чтобы Дацик проиграл.



Напомним, ранее стало известно, что Дацик потерпел поражение в поединке с блогером Артёмом Тарасовым. Поединок проходил в одном из закрытых столичных фитнес-клубов. Бой завершился в третьем раунде — его дисквалифицировали за запрещённые приёмы после трёх раундов боя, якобы он начал бой раньше сигнала судьи.