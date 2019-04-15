Тарасов опубликовал фото в гипсе после поединка с Дациком

ММА-блогер Артём Тарасов опубликовал фото в гипсе после поединка с недавно вышедшим на свободу бойцом Вячеславом Дациком.



Напомним, ранее стало известно, что Дацик потерпел поражение в поединке с блогером Артёмом Тарасовым. Поединок проходил в одном из закрытых столичных фитнес-клубов. Бой завершился в третьем раунде — Дацика дисквалифицировали за запрещённые приёмы после трёх раундов боя, якобы он начал бой раньше сигнала судьи.



После поединка Артём Тарасов не смог подняться с настила и был отправлен в больницу, где, по словам блогера, у него диагностировали переломы обеих рук.



Дацик после поединка обвинил судей в предвзятости, подчеркнув, что судьи были замешаны в истории со ставками и специально судили поединок так, чтобы он проиграл…

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Артёма Тарасова.