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Тарасов опубликовал фото в гипсе после поединка с Дациком

Тарасов опубликовал фото в гипсе после поединка с Дациком
Бокс/ММА / ММА

ММА-блогер Артём Тарасов опубликовал фото в гипсе после поединка с недавно вышедшим на свободу бойцом Вячеславом Дациком.

Напомним, ранее стало известно, что Дацик потерпел поражение в поединке с блогером Артёмом Тарасовым. Поединок проходил в одном из закрытых столичных фитнес-клубов. Бой завершился в третьем раунде — Дацика дисквалифицировали за запрещённые приёмы после трёх раундов боя, якобы он начал бой раньше сигнала судьи.

После поединка Артём Тарасов не смог подняться с настила и был отправлен в больницу, где, по словам блогера, у него диагностировали переломы обеих рук.

Дацик после поединка обвинил судей в предвзятости, подчеркнув, что судьи были замешаны в истории со ставками и специально судили поединок так, чтобы он проиграл…

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Артёма Тарасова.

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