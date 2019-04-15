Адесанья: чем раньше Джонс встретится со мной, тем больше у него шансов

Временный чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья поделился мыслями относительно возможного поединка с чемпионом UFC в полутяжёлом весе Джоном Джонсом.



«Если Джон джонс хочет победить меня, то ему нужно было делать это ещё вчера. С каждым поединком я становлюсь всё лучше. Есть только одна причина, по которой он хочет провести бой в ближайшее время. Я всего год в промоушене, и уже немного понимаю о том, какая здесь ведётся игра. Представьте, где я буду через два года.



Джонс пытается заполучить бой со мной на ранней стадии, потому что так у него будет больше шансов. Но сейчас именно я — игрок номер один и джойстик у меня. Так что этот бой пройдёт на моих условиях. Я готов подняться в весе, мне нравится идея завоевания двух поясов. И он знает, что с каждым боем я становлюсь всё лучше», — приводит слова Исраэля АДесаньи MMAFighting.