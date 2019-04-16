Главный тренер сборной России по тайскому боксу проведёт семинар в Петербурге

С 26 по 28 апреля, в Санкт-Петербурге пройдёт семинар главного тренера российской сборной по тайскому боксу, заслуженного тренера России, Виталия Ильина. По итогам семинара будет проведена аттестация на кханы и тренерская сертификация, сообщает пресс-служба федерации тайского бокса России (ФТБР).

Это событие даёт уникальную возможность всем желающим получить ценнейшую информацию напрямую от человека, который воспитал семь чемпионов мира и возглавляет одну из сильнейших сборных команд мира. В семинаре смогу принять участие не только тайбоксёры (спортсмены и тренеры), но и представители других единоборств, в которых используется ударная техника, таких как кикбоксинг, рукопашный бой, боевое самбо, ММА и т.д.