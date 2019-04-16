Гриффин: Имадаев пытался спровоцировать драку до боя, мы вызвали полицию

Боец ММА Макс Гриффин заявил, что россиянин Зелим Имадаев пытался спровоцировать драку до их боя, который состоялся на турнире UFC 236. Гриффин одержал победу в октагоне с помощью решения судей. Ранее американский боец сообщил, что Имадаев также едва не спровоцировал драку с бывшим чемпионом UFC, членом Зала славы организации, Форрестом Гриффином, который уже завершил карьеру.

«Имадаева выгнали из зала Xtreme Couture в Вегасе, где мы занимались. Во время спаррингов он надевал тонкие перчатки и пытался всех нокаутировать. За несколько дней до боя он подошёл ко мне во время завтрака в отеле и хотел подраться со мной там. Мы вызвали полицию.

Он постоянно провоцировал меня, но я хотел драться в клетке. Если бы мы подрались раньше, то бой бы не состоялся. А я не хочу получить штраф и дисквалификацию», — цитирует Гриффина Bloody Elbow.