Российский боец Грозин встретится с Марлоном на турнире в Челябинске

Российский боец Александр Грозин (11-2-1) проведёт следующий бой 4 мая на турнире RCC6 в Челябинске. Его соперником станет бразилец Диего Марлон (28-11). Трёхраундовый поединок в полулёгком весе пройдёт в андеркарде шоу.

Александр Грозин уже в пятый раз выступит под эгидой RCC. В прошлом году он выиграл четыре боя из четырёх. Сейчас российский боец занимает 23-ю строчку российского рейтинга полулёгкого веса.

Карьера Марлона началась и развивалась в Бразилии, где он и провёл большую часть своих боев. В 2014 году он успешно дебютировал в Bellator, но в итоге не смог закрепиться в организации. Бразилец трижды выступал в России, но во всех трёх поединках оказался слабее соперников. Тем не менее, к бою с Грозиным он подходит с серией из двух побед.

Кард турнира:

Главный бой — Александр Шлеменко (57-12), Россия vs Вискарди Андраде (20-7), Бразилия

Со-главный бой — Артем Фролов (11-1), Россия vs Йонас Билльштайн (20-6-1), Германия

Антон Вязигин (12-3), Россия vs Вагнер Прадо (15-3), Бразилия

Николай Алексахин (22-5), Россия vs Джонавин Вебб (11-2), США

Павел Гордеев (13-1), Россия vs Шейн Кэмбелл (17-1), Канада

Денис Лаврентьев (7-1), Россия vs Матеус Сантос (14-5), Бразилия

Никита Чистяков (11-4), Россия vs Виктор Генри (16-4), США

Александр Грозин (11-2-1), Россия vs Диего Марлон (28-11), Бразилия

Артур Караваев (11-5), Россия vs Джоилтон Сантос (28-7), Бразилия

Алексей Шуркевич (7-2), Россия vs Козмо Давид (25-10), Чехия