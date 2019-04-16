Уиттакер: если Адесанья выстоит со мной пять раундов, можно будет его поздравить

Чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер поделился мнением о победе Исраэля Адесаньи над Келвином Гастелумом. После этой победы Адесанья завоевал титул временного чемпиона организации.

«Оба бойца действовали великолепно. У Адесаньи видны его прежние проблемы и слабые стороны, которые могут использовать соперники.

Считаю себя более сильным бойцом, чем Гастелум. Я лучше действую в стойке, мои удары более сильные. Адесанье стоит беспокоиться из-за этого. Если он сумеет выдержать со мной пять раундов, можно будет его поздравить. Но этого не будет. Я действую в другом темпе, он к этому не привык», — сказал Уиттакер во время шоу Ариеля Хельвани.

Напомним, что Адесанья победил Гастелума решением судей.