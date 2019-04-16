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Уиттакер: если Адесанья выстоит со мной пять раундов, можно будет его поздравить

Уиттакер: если Адесанья выстоит со мной пять раундов, можно будет его поздравить
Бокс/ММА / ММА

Чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер поделился мнением о победе Исраэля Адесаньи над Келвином Гастелумом. После этой победы Адесанья завоевал титул временного чемпиона организации.

«Оба бойца действовали великолепно. У Адесаньи видны его прежние проблемы и слабые стороны, которые могут использовать соперники.

Считаю себя более сильным бойцом, чем Гастелум. Я лучше действую в стойке, мои удары более сильные. Адесанье стоит беспокоиться из-за этого. Если он сумеет выдержать со мной пять раундов, можно будет его поздравить. Но этого не будет. Я действую в другом темпе, он к этому не привык», — сказал Уиттакер во время шоу Ариеля Хельвани.

Напомним, что Адесанья победил Гастелума решением судей.

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