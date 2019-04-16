Гвоздик проведёт следующий бой в августе или сентябре

Чемпион мира по версии WBC в полутяжёлом весе Александр Гвоздик поделился дальнейшими карьерными планами. По словам украинца, вероятнее всего, он проведёт следующий поединок в августе или сентябре, а его соперником станет временный чемпион мира по версии WBA Маркус Браун.

«Если говорить о потенциальных соперниках, то возьмём чемпионов. Кстати, большинство — выходцы из постсоветского пространства. Помимо них, можно с десяток приличных боксёров перечислить. Наиболее вероятно, что следующий бой проведу в августе или сентябре, а соперником станет Маркус Браун», — приводит слова Гвоздика издание «Сегодня».

Предыдущий поединок Александр Гвоздик провёл в марте 2019 года, досрочно победив Дуду Нгумбу. В пятом раунде Дуду отказался от продолжения боя, сославшись на травму.