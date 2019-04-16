Массовая драка произошла на чемпионате по джиу-джитсу в Пятигорске

Турнир по джиу-джитсу в Пятигорске ознаменовался громким скандалом. В ходе соревнований произошла массовая драка. Беспорядки были спровоцированы бойцом Гаджи Хархаровым, который остался недоволен работой судей. В результате в драку оказались втянуты спортсмены, судьи и даже зрители, сообщает страница Mash в «Телеграме».

В Пятигорске проводился чемпионат Юга России по джиу-джитсу. Он завершился ещё 13 апреля, но о громком скандале стало известно не сразу. Участниками открытого турнира были около 500 спортсменов из разных регионов. Пока неизвестно, какие санкции будут применены к зачинщикам беспорядков.

Видео потасовки было опубликовано в телеграм-канале Mash. Запись можно посмотреть на сайте «Чемпионата».