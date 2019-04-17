Миллер провалил тест на допинг, бой с Джошуа находится под угрозой срыва

Американский боксёр Джаррел Миллер, который должен был встретиться с британцем Энтони Джошуа на ринге 1 июня в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден», провалил допинг-тест. Теперь поединок за титул чемпиона мира находится под угрозой. Миллер может быть дисквалифицирован на длительный срок.

«Нас проинформировало ВАДА, что в пробах Миллера были обнаружены запрещённые препараты. Речь идёт о пробах, взятых 20 марта. Мы работаем со всеми заинтересованными сторонами, чтобы получить больше информации. В ближайшее время сообщим обо всех деталях. Пока Джошуа продолжает подготовку к бою, который должен состояться 1 июня», — приводит слова промоутера боксёра Эдди Хирна Mirror.

Напомним, что в андеркарде боя Джошуа — Миллер будет боксировать экс-чемпион мира в полусреднем весе Келл Брук. В последний раз Келл появлялся на ринге в декабре 2018 года, когда победил Майкла Зерафу.