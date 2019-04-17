Менеджер Нурмагомедова: Макгрегор, Гэтжи отправит тебя на дно

Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца Хабиба Нумагомедова и американца Джастина Гэтжи, призвал ирландца Конора Макгрегора вернуться на ринг. Абдель-Азиз предложил Макгрегору сразиться с Гэтжи.

«Эй, мистер болтун, тебе предлагают бой с Гэтжи. Ты поведёшь себя как мужчина и будешь драться или ты всё ещё страдаешь после того, как Хабиб надрал тебе задницу? Джастин отправит тебя на ещё более глубокое дно», — написал Абдель-Азиз в своём «твиттере».

Напомним, что в марте Макгрегор объявил об уходе из ММА. Впрочем, вскоре президент UFC Дэна Уайт сообщил, что ирландский боец ещё вернётся на ринг. По словам Уайта, он вместе с Конором подбирает очередного соперника. Пока дата возвращения Макгрегора неизвестна.