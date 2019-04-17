Т. Фергюсон намекнул на возможный бой с Макгрегором

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон может встретиться в октагоне с ирландским бойцом Конором Макгрегором. На это намекнул сам Фергюсон, опубликовав видео в собственном «твиттере».

«На прошлой неделе мне предложили провести бой. Угадайте с кем? Мне больше не нужны никакие разрешения, ведите мне чемпионов», — написал Фергюсон в своём «твиттере». Следом он опубликовал ролик, из которого следует, что Тони встретится с Макгрегором.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Фергюсона

Напомним, что в марте 2019 года Макгрегор объявил об уходе из ММА, но недавно президент UFC Дэна Уайт сообщил, что ирландец вернётся в октагон. Фергюсон в результате семейных проблем обследуется у врача, Уайт объявил, что Тони разрешат вернуться в организацию после всех необходимых проверок.